- Recep Tayyip Erdogan va depune, sambata, la Ankara, juramantul pentru un nou mandat de președinte al Turciei, cu o durata de cinci ani, si va anunta in acelasi timp componenta guvernului sau, scrie AFP. Printre cei prezenți la ceremonia de investire se va numara și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg,…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, l-a felicitat, in cursul noptii, pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, pentru victoria in scrutinul prezidential din Turcia, informeaza Mediafax."Felicitari presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, pentru realegerea in functie", a declarat Biden intr-un…

- OFICIAL| Rezultate alegeri Turcia: Recep Erdogan a CAȘTIGAT alegerile prezidențiale: Va avea parte de un nou mandat Rezultate alegeri Turcia: Recep Erdogan a CAȘTIGAT alegerile prezidențiale: Va avea parte de un nou mandat Rezultatele alegerilor din Turcia au fost anunțate de autoritați. Presedintele…

- Ahmet Yener, presedintele Consiliului Electoral Suprem (YSK) din Turcia, a confirmat oficial luni ca niciun candidat nu a obtinut o majoritate de peste 50 la suta din voturi la alegerile prezidentiale de duminica, astfel ca un al doilea tur de scrutin va fi organizat la 28 mai 2023 intre primii doi…

- Aproximativ 1,7 milioane de oameni participa, duminica, la mitingul Istanbulul Mare, organizat de Partidul Justitie si Dezvoltare (AKP) in Millet Bahcesi de la Aeroportul Ataturk, cu o saptamana inaintea alegerilor prezidentiale la care Recep Tayyip Erdogan candideaza pentru un nou mandat, relateaza…

- In cadrul unei intruniri a Consiliului Național de Securitate al Turciei, membrii sai, conduși de președintele Recep Tayyip Erdogan, s-au angajat sa depuna noi eforturi pentru a stabili pacea in Ucraina, transmite RBC-Ucraina cu referire la DHA. La Ankara a avut loc o ședința a Consiliului Național…

- Parlamentul turc se va pronunta joi 30 martie, asupra ratificarii aderarii Finlandei la NATO, potrivit agendei parlamentului de la Ankara consultate de AFP. Ratificarea va fi supusa la vot intr-o sedinta parlamentara prevazuta sa inceapa la ora locala 14:00 (11:00 GMT). Menționam ca la jumatatea acestei…

- Daca funcționarii publici din Ankara sunt un barometru precis al schimbarilor de fronturi in politica naționala a Turciei, atunci cel mai longeviv lider al țarii, Recep Tayyip Erdogan, ar putea avea intr-adevar probleme la alegerile din mai, scrie POLITICO.