- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat dur decizia cancelarului austriac de a inchide moschei in cadrul unei ofensive impotriva "islamului politic", atentionand cu privire la "un razboi intre Cruciati si Semiluna", potrivit AFP, conform news.ro."Aceste masuri luate de prim-ministrul…

- Razboi al declarațiilor între Israel și Turcia, dupa baia de sânge din Fâșia Gaza. Erdogan catre Netanyahu: Citește cele 10 porunci Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a calificat marți Israelul drept "stat apartheid" și l-a acuzat pe premierul Benjamin…

- Șeful statului turc, Recep Tayyip Erdogan, anunța ca Turcia se va implica in noi operațiuni militare in afara granițelor sale. Președintele a explicat ca noile atacuri vor fi similare cu cele desfașurate de armata in nordul Siriei, impotriva jihadiștilor din zona, și cu cele indreptate impotriva miliției…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat cu privire la posibilitatea declansarii unui razboi daca presedintele american Donald Trump va decide sa retraga SUA din acordul nuclear cu Iranul, scrie News.ro citand Reuters.