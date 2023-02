Stiri pe aceeasi tema

- Cainele de salvare Proteo a murit in timpul operațiunilor de salvare din Turcia, lovita puternic de cutremur. Antrenorul cainelui a postat pe rețelele de socializare anunțul cu pierderea patrupedului, care a impresionat intreaga comunitate.

- „Daniel și Speedy erau obosiți cand au intrat in tabara de corturi a salvatorilor noștri in Turcia.Au mancat ceva rapid, in mod normal ar fi trebuit sa se odihneasca macar cateva ore.Daniel s-a aplecat la urechea lui Speedy:- Tati, o singura data mai ieșim și iți promit ca venim sa ne odihnim.Apoi a…

- Misiunile de cautare-salvare sunt fara oprire in Turcia, dar șansele sa mai fie gasiți oameni in viața sunt tot mai puține. Autoritațile de la Ankara iau in calcul oprirea acestor misiuni și trimiterea de buldozere pentru a curața munții de moloz inainte sa izbucneasca epidemii. Intre timp, arhitectul…

- Accesul la reteaua de socializare Twitter a fost restabilit joi in Turcia, dupa ce fusese blocat timp de aproximativ 12 ore la principalii furnizori de telefonie mobila din tara, pe fondul inmultirii criticilor vizand raspunsul guvernului la seismele devastatoare care au lovit Turcia si Siria la inceputul…

- Echipa de cautare – salvare RO-USAR a finalizat misiunea de recuperare de sub daramaturi a unei familii din orasul Antakya, a informat, marti, IGSU. Potrivit sursei citate, trei persoane au fost scoase de sub ruine. Cei doi adulti sunt in viata si au fost predati ambulantei, iar copilul a fost gasit…

- Un politician turc se afla printre victimele cutremurului devastator de luni, din Turcia. De asemenea, printre victime sunt doi austrieci, iar un danez și trei britanici sunt disparuți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- In aceste momente, echipa de cautare salvare a Romaniei se afla intr o misiune de identificare si recuperare a unei familii sot, sotie si copil surprinse sub daramaturi, in orasul Antakya.Potrivit IGSU, din informatiile din acest moment, parintii raspund la comunicarile cu echipa noastra. Cladirea este…

- Doua aeronave de transport de tip C-130 Hercules și C-27J Spartan pleaca luni dupa-amiaza in Turcia. Vor avea la bord echipe de salvatori romani, cu tehnica specializata aferenta pentru acordarea de sprijin autoritaților turce, dupa cutremurul devastator de luni dimineața.