Stiri pe aceeasi tema

- Grecia si Ungaria au transmis ca sunt dispuse sa faca „orice este necesar” pentru a-si proteja granitele de valurile de refugiati dupa ce Turcia a anuntat ca nu le va mai opri sa ajunga in Europa potrivit news.ro.Purtatorul de cuvant al Guvernului grec, Stelios Petsas, a declarat: „Guvernul…

- Turcia incerca sa determine UE sa puna presiune pe Rusia și Siria prin deschiderea rutei de migrație catre Europa. Numerosi migranti se indreapta in Turcia catre frontierele cu Grecia si Bulgaria, dupa ce Ankara a decis sa le permita sa plece inspre Europa ca raspuns la uciderea a 33 de soldati turci…

- Grecia a anuntat vineri ca si-a intarit patrulele la frontiera cu Turcia, dupa anuntul acesteia ca nu ii va impiedica pe migranti sa ajunga in Europa, transmite AFP. Totodata, premierul Boiko Borisov a informat ca Bulgaria isi sporeste controalele la frontiera cu Turcia, potrivit Reuters. "Avem informatii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti cu privire la posibilitatea unei interventii militare a Turciei in Cipru si in Marea Egee pentru a apara drepturile tarii sale in zona in acelasi mod in care o face in Siria, relateaza agentia de presa EFE. 'Drepturile noastre in Marea Egee si…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au inaugurat miercuri gazoductul TurkStream, care simbolizeaza apropierea lor si care va transporta in Turcia si in Europa gaze naturale extrase din Rusia, relateaza AFP, potrivit news.ro.In cadrul unei ceremonii foarte…

- Turcia nu poate face fata unui val de migranti din Siria, a declarat duminica presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca natiunile europene vor simti impactul unui astfel de aflux daca nu inceteaza violentele in regiunea Idlib din Siria, relateaza Reuters. Adresandu-se cu ocazia unei ceremonii de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti ca va continua sa blocheze planul NATO cu privire la apararea tarilor baltice si a Poloniei daca Alianta nu recunoaste ca 'terorista' o militie kurda impotriva careia lupta Ankara, informeaza AFP si Reuters. Relatiile dintre Turcia si…