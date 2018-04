Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a criticat marti declaratia ministrului de externe rus Serghei Lavrov cu privire la viitorul regiunii Afrin din Siria si a afirmat ca Ankara va decide ea insasi asupra detaliilor restituirii acestei zone catre poporul sirian, informeaza Reuters. 'Stim foarte bine cui o vom preda. Inainte de toate, sa vorbim despre predarea de zone aflate sub controlul altor tari in Siria catre Siria', a declarat Erdogan in fata jurnalistilor, respingand astfel afirmatiile facute de seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov. 'Atunci cand va veni timpul, vom preda…