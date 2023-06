Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a criticat joi, 29 iunie, Suedia pentru ca aceasta a autorizat desfasurarea unei manifestatii in timpul careia a fost ars un exemplar al Coranului, ceea ce diminueaza si mai mult sansele de a vedea aceasta tara nordica devenind membra a NATO, informeaza Agerpres…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat, joi, critici furibunde vizand Suedia și Occidentul, in ansamblul sau, dupa autorizarea unui eveniment la Stockholm in cadrul caruia a fost incendiat Coranul, cartea sfanta a musulmanilor.

- Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, a criticat Suedia pentru ca aceasta a autorizat desfasurarea unei manifestatii in timpul careia a fost ars un exemplar al Coranului, in ziua in care credincioșii musulmani au celebrat Eid-al-Adha, una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul islamic.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat joi Suedia pentru ca aceasta a autorizat desfasurarea unei manifestatii in timpul careia a fost ars un exemplar al Coranului, ceea ce diminueaza si mai mult sansele de a vedea aceasta tara nordica devenind membra a NATO, informeaza AFP. „Ii vom invata…

- Politia din Stockholm a autorizat un protest in cadrul caruia urmeaza sa fie ars un Coran, in fata unei moschei din capitala Suediei, informeaza miercuri dpa, care a verificat autorizatia. La demonstratie urmeaza sa participe doar doua persoane, arata fortele de ordine. Autorizarea a fost ceruta pentru…

- Turcia dorește ca Suedia sa inceapa sa extradeze sau sa expulzeze suspecți separatiști kurzi inainte de summitul NATO din iulie de la Vilnius, care va aproba candidatura Suediei la alianța. Se menționeaza ca Turcia cere Suediei sa extradeze peste 130 de persoane, dintre care majoritatea sunt separatiști…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat miercuri ca Turcia ''nu va satisface'' neaparat ''asteptarile'' Suediei, candidata la aderarea la NATO, la viitorul summit de la Vilnius din 11-12 iulie, transmite AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a intrerupt marti un interviu televizat in direct, apoi a revenit si si-a cerut scuze, spunand ca a facut o criza de stomac, relateaza AFP.Liderul turc, in varsta de 69 de ani, a tinut marti trei discursuri de campanie, in conditiile in care se apropie alegerile…