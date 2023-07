Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a condamnat ”ferm” decizia ”cinica” a Moscovei, care a anuntat luni ca incetarea ”de facto” a Acordului de Istanbul, cpnsiderat crucial in alimentatia mondiala. ”Condamn ferm decizia cinica a Rusiei de a pune capat «Initiativei Cerealelor la marea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat sambata ca principalul obiectiv al acordului privind cerealele ucrainene, care expira pe 17 iulie, nu a fost atins, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat sambata ca principalul obiectiv al acordului privind cerealele ucrainene, care expira pe 17 iulie, nu a fost atins, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau sud-african Cyril Ramaphosa, relateaza AFP, conform agerpres.ro. “Vladimir Putin a subliniat…

- Președintele rus Vladimir Putin a fost de acord sa prelungeasca acordul privind cerealele, care expira saptamina viitoare. Despre acest lucru relateaza AFP cu referire la președintele turc Recep Tayyip Erdogan. "Ne pregatim sa ne intilnim cu Putin in august și am convenit sa prelungim coridorul de cereale…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a fost de acord cu prelungirea acordului privind cerealele, care expira saptamana viitoare, potrivit AFP, citandu-l pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, scrie BBC . „Ne pregatim sa ne intalnim cu Putin in august și am convenit sa prelungim coridorul de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia remarca o relativa „acalmie” pe fronturile din Ucraina, dar a recunoscut ca armata ucraineana, in ciuda pierderilor suferite in contraofensiva lansata in urma cu mai mult de saptamani, inca „nu si-a pierdut potentialul” ofensiv, relateaza…

- Moscova a afirmat duminica, 11 iunie, ca forțele sale au distrus cel puțin șapte tancuri Leopard de fabricație germana și cinci vehicule blindate Bradley de fabricație americana in ultimele 48 de ore, in timp ce respingea atacurile ucrainenilor, deși bloggerii ruși au scris ca Ucraina a strapuns pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti ca atacul cu drone care a vizat in zori Moscova, unul fara precedent, a fost o replica la o lovitura rusa contra cartierului general al informatiilor militare ucrainene, transmite AFP. ”Am evocat deja posibilitatea unor lovituri impotriva centrelor de…