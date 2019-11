Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri seara, in contextul intrevederii cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, ca declaratiile presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, despre NATO sunt 'inacceptabile".Donald Trump s-a declarat "foarte dezamagit" de afirmatiile lui Emmanuel…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca este "prea ocupat" pentru a urmari la televizor audierile din Congres a doi oficiali americani in cadrul procedurii de destituire care il ameninta, relateaza AFP. "Sunt prea ocupat pentru a le urmari", a spus liderul de la Casa Alba din Biroul…

- Scrisoarea trimisa presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan de liderul de la Casa Alba, Donald Trump, chiar inaintea inceperii ofensivei Turciei in nordul Siriei la 9 octombrie impotriva unei militii kurde, care a fost sustinuta de catre SUA in lupta impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic, ar…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a aruncat la gunoi scrisoarea omologului sau american, Donald Trump, in care liderul de la Casa Alba afirma ca va distruge economia Turciei ca urmare a ofensivei Ankarei in Siria, informeaza BBC, citand surse prezidențiale turce. Potrivit acestor surse, Erdogan…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a negat, miercuri seara, ca i-a oferit omologului din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, aprobarea de a lansa operatiunea din Siria, dar a apreciat ca grupul separatist Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) este un pericol mai mare decat reteaua terorista Stat Islamic,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a insistat in cadrul unei convorbiri telefonice, luni seara, cu Donald Trump asupra ''necesitatii absolute de a impiedica o recrudescenta'' a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) pe fondul operatiunii lansate de Turcia impotriva kurzilor si al retragerii trupelor…

- Congresul SUA il ameninta pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, ca va plati "foarte scump" pentru ofensiva declansata impotriva trupelor kurde din Siria, aliate Washingtonului, a avertizat miercuri senatorul republican Lindsey Graham, potrivit Le Figaro."Rugati-va pentru aliatii nostrii…

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…