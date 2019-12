Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, joi, ca Ankara va trimite trupe in Libia, avand in vedere ca tara nord africana a solicitat acest lucru si ca va prezenta in parlament legislatia necesara desfasurarii de militari in luna ianuarie, potrivit Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a efectuat miercuri o vizita surpriza la Tunis, unde a evocat impreuna cu omologul sau tunisian Razboiul din Libia si tensiunile regionale provocate de o recenta apropiere intre Ankara si Guvernul libian de Uniunea Nationala (GNA), relateaza AFP.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat cu omologul sau tunisian Kais Saied despre posibilitatile incheierii unui armistitiu in Libia, in timpul unei vizite-surpriza intreprinsa miercuri la Tunis.

- Guvernul libian de uniune nationala (GNA), recunoscut de ONU si cu sediul la Tripoli, a anuntat joi "punerea in aplicare" a unui acord de cooperare militara semnat recent cu Turcia, deschizand calea unei interventii mai directe a Ankarei in Libia, comenteaza AFP. Turcia sprijina deja GNA…

- Guvernul turc a trimis Parlamentului de la Ankara acordul militar bilateral incheiat la sfarsitul lunii noiembrie cu Guvernul de la Tripoli si asteapta un vot favorabil pentru acest act care deschide calea unei interventii militare in Libia.

