- Un atac efectuat un provincia siriana Idlib ar in semna un masacru, iar summitul care va avea loc la Teheran intre Iran, Rusia si Turcia va avea rezultate pozitive, a afirmat marti presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de Hurryet Daily, relateaza Reuters.

- Rusia a reluat marti atacurile aeriene impotriva insurgentilor in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, dupa o pauza de mai multe saptamani, au anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) si o sursa a insurgentilor, potrivit Reuters.

- Iranul a facut luni apel la emliminarea completa a militantilor teroristi din provincia siriana Idlib, inainte de a discuta cu reprezentanti ai Siriei si Rusiei despre situatia din regiune, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat mediafax.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca Turcia nu va cere persmisiunea nimanui pentru a achizitiona sisteme antiaeriene S-400 din Rusia, a relatat presa locala, citata de site-ul agentiei Reuters.

- Rusia și Turcia au convenit asupra pregatirii operațiunii militare impotriva gruparii teroriste „Front Al-Nusra“ in regiunea siriana Idlib, cu participarea forțelor regimului președintelui Bashar al Assad, a declarat Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, citat de TASS. „Sper mult ca partenerii…

- Autoritațile din Rusia au trimis mai multe fregate militare in Marea Mediterana prin Stramtoarea Bosfor, fiind cea mai mare desfașurare de forțe navale de la intrarea Rusiei in conflictul din Siria in anul 2015, relateaza Reuters preluat de mediafax.Germania analizeaza posibilitatea acordarii…

- Statele Unite condamna Rusia pentru folosirea de arme chimice impotriva fostului agent secret rus Serghei Skripal in Marea Britanie, au transmis vineri reprezentantii Casei Albe, la doua zile dupa ce Departamentul de Stat a anuntat impunerea sanctiunilor impotriva Rusiei, relateaza Reuters.