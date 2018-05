Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a comparat vineri tratamentul rezervat de Israel palestinienilor din Fasia Gaza cu persecutia evreilor in Europa in perioada nazistilor, transmite AFP. "Nu este nicio diferenta intre atrocitatile suportate de poporul evreu in Europa in urma cu 75 de ani si brutalitatea suferita de fratii nostri din Gaza", a declarat Recep Tayyip Erdogan in deschiderea unui summit panislamic la Istanbul. El i-a acuzat pe liderii "unui popor care a suportat tot felul de torturi in lagarele de concentrare in cel de-Al Doilea Razboi Mondial" ca ii ataca pe palestinieni "utilizand…