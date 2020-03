Erdogan a acuzat in trecut Germania si Olanda de "nazism" si a citat Germania lui Hitler in apararea modului in care guverneaza. Presedintele Turciei a apreciat ca nu exista "nicio diferenta" intre nazisti si autoritatile grecesti care resping cu forta mii de migranti care incearca sa intre in Grecia, dupa ce Ankara si-a deschis frontiera.

Recep Tayyp Erdogan a atacat virulent autoritatile grecesti, care au facut uz de grenade lacrimogene si tunuri cu apa in vederea respingerii migrantilor. "Nu exista nicio diferenta intre ceea ce faceau nazistii si imaginile care ne parvin de la frontiera…