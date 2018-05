Erdogan cheamă cetăţenii turci să-şi schimbe valuta pentru a opri devalorizarea lirei turceşti Presedintele Recep Tayyip Erdogan le-a cerut sambata cetatenilor turci sa-si schimbe valuta in lire turcesti, pentru a ajuta moneda nationala ce s-a depreciat puternic in ultimele saptamani, transmite AFP. 'Fratii mei, aceia dintre voi care au euro sau dolari sub perna, sa-si investeasca banii in lira', a cerut Erdogan in timpul unui miting desfasurat in orasul Erzurum, in perspectiva alegerilor legislative si prezidentiale din 24 iunie. Solicitarea sa survine dupa o depreciere puternica a lirei turcesti, care in numai o luna s-a devalorizat cu peste 16%, in contextul nelinistilor manifestate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O campanie de curațenie la nivel național se va desfașura simbata, 28 aprilie, la inițiativa autoritaților, noteaza Noi.md. Acțiunile de salubrizare vor avea loc concomitent in fiecare localitate din republica și vor fi realizate in baza de voluntariat. In acest sens, reprezentanții guvernarii au indemnat…

- Directia de Taxe, Impozite si Alte Venituri Locale Galati reaminteste galatenilor ca au posibilitatea sa achite taxele si impozitele locale si on-line, prin intermediul www.ghiseul.ro."Sistemul presupune achitarea on-line a taxelor si impozitelor prin internet, intr-un mediu total securizat, prin utilizarea…

- Avand in vedere defectiunile la sistemul informatic de programare electronica la punctul de lucru Sighetu Marmatiei pentru preluarea solicitarilor in vederea eliberarii pasaportului simplu electronic, Prefectura Marmaures comunica urmatoarele: Cetatenii care s-au programat pe platforma online www. prefecturamaramures.ro…

- UE si Londra au anunțat ieri ca au cazut de acord asupra unei perioade de tranzitie post-Brexit, in timpul careia cetatenii comunitari veniti in Marea Britanie vor beneficia de drepturile similare celor veniti inaintea Brexitului, relateaza Agerpres.

- Actul normativ referitor la declaratia unica se afla pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Astăzi vom avea pe ordinea de zi actul normativ referitor la declaraţia unică. (...) Vom adopta ordonanţa prin care vom introduce noua reglementare…

- Doua persoane au murit și o a treia este grav ranita in urma unei serii de atacuri cu colete-capcana in Austin, Texas. Polițiștii spun ca au gasit o legatura intre doua incidente, dar precizeaza ca nu știu inca care este motivația din spatele atacurilor. Doua persoane au murit și o a treia este in stare…

- Autoritatile locale cheama calarasenii in strada pentru a participa la campania de curatenie de primavara. “Spune si tu Da pentru un Calarasi mai curat” este demersul initiat de Primarie pentru un oras cu strazi si parcuri mai curate.

- Sistemul de notificare a cetațenilor romani cu privire la faptul ca urmeaza sa le expire pașaportul a intrat in vigoare de astazi. Astfel, deținatorii de pașapoarte, care au comunicat la depunerea ultimei cereri un numar de telefon valabil, vor primi ...