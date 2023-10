Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut sambata Israelului „sa opreasca imediat aceasta nebunie" si sa puna capat „atacurilor" asupra Gazei, informeaza France Presse, citata de Agerpres.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri, 13 octombrie, afirmatiile sefului diplomatiei americane, Antony Blinken, despre care a spus ca s-a prezentat in timpul vizitei oficiale efectuate in urma cu o zi in Israel ca secretar de stat, "dar si ca evreu", informeaza Agerpres preluand AFP."Ma…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat "metodele rusinoase" ale armatei israeliene in atacurile din Fasia Gaza, relateaza News.ro.Israelul nu se comporta ”ca un stat” in Fasia Gaza, denunta presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, dupa ce armata israeliana a lansat miercuri noi raiduri in…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, le-a cerut luni palestinienilor „sa inceteze sa-i hartuiasca” pe israelieni in timp ce luptele devasteaza Gaza, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- „Vești groaznice vin din Israel in aceasta dimineața”, transmite premierul Marcel Ciolacu: „cerem ca aceste atacuri sa inceteze imediat”. „Vești groaznice vin din Israel in aceasta dimineața. Suntem in deplina solidaritate cu Israelul și condamnam atacurile cu rachete impotriva Israelului. Transmitem…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa efectueze ”in curand” o vizita in Rusia, pentru a discuta cu omologul sau rus Vladimir Putin despre o relansare a Acordului de la Istanbul privind exportul cerealelor la Marea Neagra, anunta luni un purtator de cuvant al Partidului Justitiei si Dezvoltarii…