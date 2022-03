Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care prevede sumele de bani pe care le vor primi drept despagubire familiile soldaților ruși morți, precum și soldații raniți in conflictul din Ucraina, potrivit Nexta. Membrii familiei unui militar care a murit in Ucraina va primi 5 milioane de ruble,…

- ‘Razboiul’ declansat de Rusia in Ucraina, care ‘nu are niciun sens’, ‘trebuie sa inceteze acum’, a implorat in noaptea de miercuri spre joi secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, relateaza AFP. ‘Presedinte Putin, in numele umanitatii, retrageti-va…

- Ucraina spune ca prezența navelor militare rusești in apropierea frontierelor ei din Marea Neagra reprezinta o amenințare și ca ii va cere Turciei sa ia in considerare inchiderea stramtorilor din Marea Neagra pentru Rusia, potrivit declarației ambasadorului ucrainean de la Ankara, citata de Reuters.

- Decretele prin care Rusia a recunoscut independența regiunilor separatiste din estul Ucrainei sunt identice cu cele prin care a recunoscut și alte state fictive similare, precum Osetia de Sud și Abhazia, in 2008, spune ambasadorul Ucrainei la ONU, Serghei Kislița, in reuniunea Consiliului de Securitate…

- Seful spionajului din Rusia, Serghei Narișkin, a declarat in cadrul Consiliului de Securitate de la Kremlin, ca sustine propunerea ca regiunile Donetk si Lugansk din Ucraina sa intre in componenta Federatiei Ruse.

- Statele Unite au cerut o reuniune publica a Consiliului de Securitate al ONU - luni - cu privire la criza in centrul careia se afla Ucraina, din cauza amenintarii pe care Rusia o face sa planeze la adresa securitatii si pacii internationale, relateaza AFP, citat de news.ro. ”Peste 100.000…

