- Austria a arborat vineri drapelul israelian pe cladiri guvernamentale in semn de "solidaritate" cu Israelul in fata "atacurilor" efectuate "dinspre Fasia Gaza" de catre "Hamas si alte grupari teroriste", relateaza France Presse. "Condamn cu cea mai mare fermitate atacurile impotriva Israelului dinspre…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat vina vineri pe responsabilii ciprioti greci dupa esecul ultimei runde de discutii asupra viitorului insulei divizate, acuzandu-i ca sunt "mincinosi", relateaza France Presse. "Nu am incredere in Ciprul de sud. Nu cred ca putem obtine un rezultat…

- Noi altercatii au avut loc sambata seara intre palestinieni si forte de ordine in vecinatatea Orasului Vechi din Ierusalim, dupa un apel la calm al premierului israelian, Benjamin Netanyahu, noteaza AFP. Confruntarile au scazut, totusi, in intensitate comparativ cu zilele precedente, potrivit…

- Președintele SUA, Joe Biden, a semnat un decret privind introducerea noilor sancțiuni impotriva Rusiei. Declarația corespunzatoare a fost publicata pe site-ul Casei Albe. Administrația liderului american a declarat ca SUA aspira la relații stabile și previzibile cu Rusia și nu considera ca ar fi corect…

- Jandarmii brasoveni au aplicat, in urma protestelor anti-restrictii de luni seara, un numar de 60 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 30.000 de lei si au constatat doua infractiuni, a transmis, marti, IJJ Brasov, informeaza Agerpres. Conform sursei citate, in urma manifestatiilor…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut, miercuri, o intrevedere cu ambasadorul Statului Israel in Romania, David Saranga, discutiile fiind axate, printre altele, pe "modul concret" in care Romania poate valorifica experienta Israelului in ceea ce priveste "organizarea eficienta" a campaniei de vaccinare…