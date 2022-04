Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat, intr-o conversatie la telefon cu omologul sau israelian, Isaac Herzog, impotriva amenintarilor care, in opinia sa, ameninta statutul Moscheei Al-Aqsa din Ierusalim, noteaza AFP. De vineri, fortele de securitate israeliene au ranit peste 170 de persoane, majoritatea palestinieni, in incinta si langa Moscheea Al-Aqsa, al treilea loc cel mai sfant al Islamului, din Orasul Vechi al Ierusalimului anexat de Israel. Incidentul a intervenit la aproape un an dupa ce tensiuni similare au declansat un conflict de 11 zile intre Israel si grupurile armate…