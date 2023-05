Erdogan câștigă alegerile din Turcia? Primele estimări Primele rezultate ale numararii votului din cursa pentru alegerile prezidentiale din Turcia arata un avans considerabil pentru presedintele in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan, care conduce tara de 20 de ani, in timp ce contracandidatul sau este creditat cu mult mai putine voturi, desi se anunta o cursa extrem de stransa. Astfel, dupa numararea a 10,8 la suta din voturi, Erdogan conduce cu 58,4 la suta din voturi, in timp ce Kemal Kilicdaroglu are 35,8 la suta din sufragii, iar al treilea candidat, Ogan, are 5,2 la suta din voturi. Sectiile de vot s-au inchis la ora locala (si a Romaniei) 17.00,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

