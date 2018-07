Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca legea adoptata de parlamentul israelian care defineste Israelul ca fiind 'statul-natiune al poporului evreu' legitimeaza oprimarea si arata ca Israelul este o tara 'rasista si fascista', transmite Reuters. ''Aceasta…

- Uniunea Europeana s-a declarat joi ingrijorata de o noua lege adoptata de parlamentul israelian care defineste Israelul drept ''statul-natiune al poporului evreu'', document in care a fost modificat un controversat articol ce prevede rezervarea de noi localitati pentru evrei, transmite…

- Proteste in Israel, dupa ce Parlamentul a adoptat o lege controversata, potrivit careia Israelul este definit drept stat national al poporului evreu. Mai mult, ebraica este consfintita ca singura limba oficiala a tarii.Limba araba a pierdut acest statut.

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat, luni, dupa anunțul privind revocarea Codruței Kovesi de la șefia DNA, ca ”sentimental președintele nu ar fi vrut sa ia aceasta decizie niciodata”, dar ca ”nu a acționat dl. Klaus Iohannis, ci președintele” care a dovedit ca respecta statul de drept.Augustin…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca modul in care actioneaza presedintele Klaus Iohannis, dupa decizia Curtii Constitutionale privind revocarea procurorului sef al DNA, reprezinta cel mai periculos precedent pentru statul de drept, transmite Agerpres.ro. In lunga mea experienta in sistemul…

- Ministrul Justitiei a calificat drept "cel mai periculos precedent pentru statul de drept ceea ce presedintele Iohannis face azi", Toader precizand ca e prima data cand un demnitar de rang inalt pune in discutie respectarea si aplicarea legii fundamentale si respectarea unei decizii CCR.

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a raspuns acuzatiilor presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, sustinand ca acesta, fiind un sustinator al Hamas, "stie totul despre terorism si masacre”, scrie The Times of Israel.Presedintele turc acuzase anterior Israelul ca a provocat un "genocid”…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a calificat marți Israelul drept "stat apartheid" și l-a acuzat pe premierul Benjamin Netanyahu ca are "sange palestinian pe maini", pe fondul unui razboi al declarațiilor intre cele doua țari, dupa ce zeci de palestinieni au murit luni sub gloanțele israeliene…