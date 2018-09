Erdogan, avion cadou oferit de emirul Quatarului

Stiri pe aceeasi tema

- Se vede in fotografii, o spun și cei din jur: Valentina Pelinel și Cristi Borcea sunt mai fericiți ca oricand. Iar motivul nu e doar ca se bucura unul de altul, ci la mijloc ar mai fi o veste mare. Nu puțini au fost cei care au lansat zvonul ca Valentina Pelinel ar fi insarcinata, ca un nou copil ar…

- Într-un top în funcție de prețul mediu al chiriilor între orașele menționate, Cluj-Napoca se situeaza pe poziția a șasea, între Porto și Thessaloniki. 1. Munchen, Germania: 1.430 euro / luna 2. Milano, Italia: 1.255 euro / luna 3. Barcelona, Spania: 1.028…

- Același site obscur care anunța un fals accident aviatic in care ar fi fost implicați romani, continua sa dezinformeze, la un nivel foarte grav, relatand acum ca ”familia lui Pavel Stratan se afla in avionul cazut in Franța”. Știrea care anunța ca un avion plin cu pasageri romani s-a prabușit in Franța…

- FURAT…Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Volkswagen Passat, in valoare de 45.000 lei, cautat de autoritatile din Franta in vederea confiscarii. Astfel, in data de 26 iulie, in jurul orei 23.30,…

- Echipa Croatiei, finalista Cupei Mondiale de fotbal 2018, a fost intampinata de mai bine de 100.000 de persoane la Zagreb, luni, la intoarcerea in tara, scrie ziarul belgian Le Soir. Un oras in rosu si alb, capitala Croatiei ii asteapta cu entuziasm pe "Vatreni", vicecampioni mondiali, invinsi de Franta…

- Finala Cupa Mondiala 2018. Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, țara care gazduiește Campionatul Mondial de Fotbal, i-a predat stafeta emirului Qatarului, Sheikh Tamim, in ziua finalei Franța – Croația. (Reduceri mari la jocuri PC) Turneul final al urmatorului Campionat Mondial, care va avea…

- Continua disensiunile in randul „aliatilor”. De fapt, punem ghilimele la aliati tocmai pentru ca ultimele evenimente din sanul NATO arata neincrederea si zazania ce a-nceput sa-si faca loc printre membrii de vaza. Vorbim despre SUA si Turcia, statele cu cele mai puternice armate din organizatie. Scriam…

- Duminica s-au desfasurat alegerile prezidentiale si parlamentare din Turcia, care au marcat un inceput de epoca la Ankara, marcata democratic prin votul a circa 88% din alegatori, cu o prezenta a diasporei la urne de peste 45%.