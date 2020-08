Stiri pe aceeasi tema

- Turcia "nu va face nicio concesie" pentru a-si apara interesele privitoare la gaze in Mediterana de Est, a afirmat miercuri presedintele Recep Tayyip Erdogan, facand apel la Grecia sa se abtina de la a comite vreo "eroare" care sa duca la "ruinarea" sa, relateaza AFP. "Turcia va lua ceea…

- O delegatie vest-africana a sosit sambata la Bamako, unde a avut o scurta intrevedere cu liderii juntei care l-au rasturnat de la putere pe presedintele malian Ibrahim Boubacar Keita, noteaza AFP, relateaza Agerpres.Citește și: Turcia a dat lovitura cu noua descoperire a zacamantului de gaze…

- Nava de explorare Fatih a descoperit un zacamant de 320 de miliarde de metri cubi de gaz in Marea Neagra.Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat descoperirea in Marea Neagra a celui mai mare zacamant de gaze naturale din istoria Turciei, potrivit antena3.ro. "Astazi, vreau sa anunt o informatie…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se va afla vineri in centrul atentiei dupa ce zilele trecute a promis ca va veni cu detalii referitoare la noua descoperire energetica din Marea Neagra, care vor marca debutul unei "noi ere", transmite Bloomberg, conform agerpres.ro. Erdogan are programata…

- Turcia a gasit resurse semnificative de gaze in Marea Neagra, au declarat doua surse turcesti, o descoperire care ar putea ajuta tara sa-si reduca dependenta de importurile de energie daca gazul poate fi exploatat comercial. Miercuri presedintele Tayyip Erdogan le-a declarat directorilor de…

- Sistemul NATO de supraveghere și control al spațiului aerian al Marii Negre a detectat astazi prezența unui avion militar rusesc in spațiul aerian aliat din vestul Marii Negre.Conform procedurilor, au fost lansate aeronave militare NATO din Turcia, Romania și Bulgaria, care sa determine avionul…

- Turcia face multe mișcari agresive in ultima vreme și vrea sa-și exercite tot mai mult influența pe plan internațional. S-a implicat in Siria, in Libia, acum in Marea Egee, iritand de multe ori alte puteri mondiale. Dar iși permite sa fie agresiva, pentru ca președintele Recep Erdogan șantajeaza Europa…

- Agentii de turism sunt pregatiti sa reinceapa de la 15 iunie sejururile in strainatate, odata cu iesirea din starea de alerta impusa de pandemia de COVID-19, in acest sens fiind programate deja si primele curse charter catre destinatii precum Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia, potrivit agerpres.ro.…