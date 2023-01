Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Turciei a declarat luni ca Suedia nu ar trebui sa se aștepte la sprijin pentru candidatura sa la NATO, in urma protestelor din weekend de la Stockholm ale unui activist anti-islam și ale unor grupuri pro-kurde, transmite AP.Președintele Recep Tayyip Erdogan a criticat protestul de sambata…

- Suedia nu ar trebui sa se aștepte la sprijinul Turciei pentru aderarea la NATO, dupa ce un protest a avut loc langa ambasada turca din Stockholm, in weekend, cand a fost arsa o copie a Coranului, a declarat luni președintele turc Recep Erdogan, transmite Reuters.

- Turcia a condamnat protestele de la Stockholm, inclusiv arderea unui exemplar al Coranului, informeaza Reuters, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Oficialii turci au reacționat dur dupa ce Coranul a fost ars in apropierea Ambasadei Turciei din Stockholm, in timpul demonstrațiilor de ieri. Ministrul de Externe turc a cerut Suediei sa nu permita desfașurarea protestului la care se anunțase ca va fi arsa cartea sfanta, insa manifestația a avut loc,…

- Tensiunile dintre Turcia si Suedia se accentueaza, iar autoritatile turce au anulat vizita la Ankara a ministrului suedez al Apararii. Potrivit oficialilor turci, decizia a fost luata pentru ca guvernul de la Stockholm a autorizat un protest anti turc in capitala Suediei

- Romania poate fi primita in Spațiul Schengen, cel mai curand, in a doua jumatate a anului 2023, insa Bulgaria ar putea intra in Schengen inaintea Romaniei, susțin mai mulți oficiali romani. Faimosul concert de Anul Nou de la Viena, considerat drept cel mai celebru eveniment cultural din lume, s-a transformat…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, denunta o „masura foarte negativa” din partea Suediei, dupa ce Curtea Suprema de la Stockholm a respins solicitarea Ankarei de extradare a jurnalistului Bulent Kenes. Extradarea jurnalistului fusese ceruta personal de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

- Ankara cere ca Stockholm sa extradeze suspecții pe care ii considera teroriști, a declarat purtatorul de cuvant al partidului de guvernamant AK, Omer Celik, citat de Bloomberg. Promisiunile facute de Stockholm in legatura cu preocuparile Ankarei cu privire la acordarea de azil suspecților pe care ii…