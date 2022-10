Stiri pe aceeasi tema

- Turcia nu va ratifica cererea de adeziune a Suediei si Finlandei la NATO "atat timp cat promisiunile" facute de cele doua tari nordice nu vor fi "tinute", a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O reuniune intre Turcia, Finlanda si Suedia pentru evaluarea progreselor realizate in punerea in aplicare a cererilor Ankarei legate de contraterorism, va avea loc in luna august, a anuntat, joi, seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu. Turcia a pus condiții pentru a accepta aderarea Finlandei și…

- Comisia pentru afaceri externe a Senatului american a aprobat marți aproape in unanimitate o rezoluție privind ratificarea aderarii Suediei si Finlandei la NATO, noteaza AFP. Cele 30 de țari ale Alianței Nord-Atlantice trebuie sa ratifice toate aderarea celor doua țari nordice, dar președintele turc,…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a amenintat din nou luni ca "va ingheta" aderarea Suediei si Finlandei la NATO daca acestea nu respecta conditiile puse de Turcia, relateaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

