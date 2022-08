Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat impreuna cu secretarul general al ONU la Liov, unde s-au intalnit cu președintele Volodimir Zelenski, a afirmat joi ca țara sa susține Ucraina si s-a aratat ingrijorat de pericolul unui „nou Cernobil”, referindu-se la situatia tensionata de la centrala nucleara…

- UPDATE Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat, joi dupa-amiaza, vizita presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, considerand-o „un mesaj puternic de sustinere din partea unei tari importante”. Volodimir Zelenski s-a intalnit joi cu Recep Tayyip Erdogan in orasul ucrainean Lviv, discutand…

- Armata rusa a dat asigurari joi ca nu a desfasurat arme grele la si langa centrala nucleara Zaporojie, aflata sub controlul Moscovei in sudul Ucrainei si vizata recent de lovituri cu obuze, informeaza AFP si Reuters.

- Suntem in ziua cu numarul 174 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Ministrul rus al Apararii a avut o convorbire telefonica cu secretarul general ONU despre condițiile pentru funcționarea in siguranța a centralei nucleare Zaporojie, in timp ce președintele ucrainean indeamna lumea sa reziste…

- Ucraina ii va vana pe soldații ruși care trag asupra centralei nucleare Zaporojie sau care folosesc centrala ca adapost de unde deschid focul focul impotriva ucrainenilor, a avertizat președintele Volodimir Zelenski intr-un mesaj video. Sambata centrala a fost din nou ținta unor bombardamente, Ucraina…

- Uniunea Europeana condamna „violarea iresponsabila” a regulilor de securitate nucleara de catre Rusia cu activitati militare desfasurate in jurul centralei ucrainene de la Zaporojie, a declarat sambata seful diplomatiei europene Josep Borrell, citat de France Presse. „UE condamna activitatile militare…

- Rușii continua sa bombardeze in permanența regiunea Donbas, dar și zone rezidențiale din regiunea Zaporojie, orașele Harkov și Nikolaev, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a mulțumit Statelor Unite pentru noul pachet de asistența militara, care include lansatoare HIMARS.…