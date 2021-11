Erdogan, aşteptat la COP26, se întoarce în Turcia Seful statului turc, care a participat sambata si duminuca la summitul G20 de la Roma, a aterizat pe Aeroportul Ataturk de la Istanbul luni, la ora locala 0.20 (duminica, 23.20, ora Romaniei), potrivit Anadolu, care nu precizeaza daca presedintele turc preconizeaza sa se mai intoarca in Scotia, unde COP26 se desfasoara pana la 12 noiembrie. Turcia, ultima tara care a ratificat Acordul de la Paris din 2015 de lupta impotriva modificarilor climatice, a anuntat ca Recep Tayyip Erdogan Erdogan participa luni la COP26 la Glasgow, insa presedintia turca, contactata de AFP luni, nu a raspuns. Recep Tayyip… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana in prezent s-a vorbit mai ales despre reuniuni in marja acestui eveniment, care are loc sambata si duminica in capitala italiana, urmat imediat de COP26 la Glasgow, in Scotia. Inaintea summitului, Emmanuel Macron si Joe Biden s-au revazut prima oara dupa criza submarinelor australiene, in care…

- O mașina condusa de un roman in varsta de 40 de ani s-a izbit vineri la amiaza, la Roma, de una dintre mașinile blindate ale personalului diplomatic care-l insoțește pe Joe Biden in turneul european pe care il desfașoara președintele american premergator conferinței de la Glasgow, potrivit publicației…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, este in Europa pentru doua summituri importante. Azi-noapte a ajuns la Roma alaturi de Prima Doamna. Este al doilea turneu european al lui Joe Biden, de cand a preluat mandatul. Presedintele SUA, Joe Biden, a sosit vineri la Roma, unde urmeaza sa se intalneasca…

- Presedintele SUA Joe Biden a sosit vineri la Roma, unde urmeaza sa se intalneasca cu Papa Francisc si presedintele francez Emmanuel Macron inainte de a participa la summitul G20, relateaza AFP. Presedintele american isi va continua apoi turneul european in Scotia, unde va participa la marea conferinta…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca problemele legate de programul avionului de lupta F-35 vor fi subiectul principal al discutiilor la intalnirea sa cu presedintele american Joe Biden la summitul de la Glasgow, care va incepe la sfarsitul lunii octombrie, transmite Reuters.…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca problemele legate de programul F-35 se vor afla in centrul discutiilor pe care le va avea cu presedintele american Joe Biden la Glasgow, in Scotia, informeaza miercuri mass-media de stat turce, preluate de Reuters. Turcia, tara care producea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat luni la incheierea unui acord care sa se ridice "la inaltimea urgentei" la Conferinta ONU privind schimbarile climatice (COP26) ce va avea loc in noiembrie la Glasgow, dupa raportul in care expertii ONU avertizeaza ca incalzirea globala se accelereaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat luni la incheierea unui acord care sa se ridice "la inaltimea urgentei" la Conferinta ONU privind schimbarile climatice (COP26) ce va avea loc in noiembrie la Glasgow, dupa raportul in care expertii ONU avertizeaza ca incalzirea globala se accelereaza…