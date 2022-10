”Rusia si Turcia ii vor deranja cu siguranta pe unii, iar tarile dezvoltate vor fi mai putin fericite”, a declarat Erdogan. Cei doi lideri s-au retras apoi sa discute in privat. LIVE: Turkiye’s President Erdogan and Russia’s President Putin address the media following their bilateral meeting in Astana — TRT World (@trtworld) Erdogan si Putin se intalnesc tete-a-tete a patra oara in trei luni, in marja celui de-al sasele summit al Conferintei pentru interactiune si masuri de incredere in Asia (CICA), la Astana, in Kazahstan. Erdogan si-a exprimat regretul fata de faptul ca exporturile de cereale…