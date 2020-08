Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe Heiko Maas a apreciat - marti, la Atena - ca relatiile intre UE si Turcia nu se vor putea ameliora decat cu conditia ca "Ankara sa renunte la provocarile sale in estul Mediteranei", relateaza France Presse.Seful diplomatiei germane, a carui tara prezideaza in prezent…

- Grecia a declarat joi ca Turcia risca sa deschida "o prapastie emotionala imensa" cu tarile crestine, daca va merge inainte cu propunerea de a transforma catedrala Sfanta Sofia din Istanbul, in prezent avand statutul de muzeu, intr-o moschee, relateaza Reuters. O instanta turca a primit…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au discutat vineri telefonic despre impactul pandemiei de COVID-19 asupra tarilor lor, au indicat Atena si Ankara, un astfel de contact fiind rar intre cele doua tari vecine care au dezacorduri intr-o serie de probleme, potrivit…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis efectueaza marti o vizita in Israel intr-o demonstratie a increderii in masurile anticoronavirus luate in cele doua tari, Atena sperand sa poata relansa turismul afectat de pandemie, potrivit Reuters. Impreuna cu Grecia, Israelul si Cipru sunt parteneri in proiecte…

- Grecia și italia vor semna un acord privind granițele maritime în timpul vizitei pe care ministrul italian de externe o face marți la Atena, transmite MAE elen, citat de Reuters. Acordul vine dupa luni de tensiuni în regiunea Mediteranei de Est din cauza resurselor naturale. Turcia,…

- Grecia va trimite pana vineri, 'din precautie', 400 de politisti la frontiera sa terestra cu Turcia (nord-est) pentru a impiedica un eventual aflux de migranti, transmite miercuri AFP, citand o sursa oficiala. Obiectivul este "de a intari din precautie patrulele politienesti" de-a lungul raului…

- Decizia lui Erdogan de a-l detasa pe contraamiral de la marina militara la comandamentul general a generat multe intrebari si reactii pentru ca nu este vorba de orice membru al marinei militare, ci de seful Statului Major al Forțelor Maritime, un aparator al operatiunii „Mavi Vatan” (Blue Homeland)…