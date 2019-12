Stiri pe aceeasi tema

- Fatih Gursoy, președintele instituției de invațamant Lumina, care opereaza mai multe școli din țara, a fost ridicat marți dimineața de la domiciliu in urma cererii de extradare din partea Turciei, a declarat soția sa. El e acuzat de ”complot impotriva statului turc”. Fatih Gursoy a ajuns la Parchet…

- Turcia va transfera in Siria peste un milion de refugiati, a declarat marti presedintele Recep Tayyip Erdogan, citat de site-ul agentiei de presa Reuters."Trebuie sa gasim o o formula care sa le permita refugiatilor sa ramana in tara lor, iar celor care au ajuns deja in Turcia sa revina rapid…

- ”Este un personaj important in SI (...). El este cel care a planificat si dat ordinul unui atentat cu bomba comis in 2018 in Rusia si al atacului intr-un magazin la Hamburg, in Germania”, declara Soylu inacest interviu.Ministrul turc de Interne il prezinta pe acest barbat drept un specialist…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca relatia sa cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan este "buna" si ca acordul de incetare a focului din nordul Siriei intre Ankara si fortele conduse de kurzi rezista, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Inaintea unei intrevederi la Casa Alba cu Erdogan,…

- Turcia a inceput expulzarea militantilor capturati din gruparea Stat Islamic (SI), a anuntat luni postul de televiziune TRT Haber, dupa ce ministrul de interne turc Suleyman Soylu a avertizat saptamana trecuta ca Ankara va incepe aceasta operatiune chiar daca detinutilor respectivi le-au fost revocate…

- ''Egiptul a condamnat in termenii cei mai fermi agresiunea turca pe teritoriul sirian'', a declarat ministerul citat. Acesta a adaugat ca ofensiva turca in Siria ''reprezinta un atac flagrant si inacceptabil asupra suveranitatii unui stat arab frate''. Presedintele turc Recep Tayyip…

- Franta, Regatul Unit si Germania au cerut convocarea Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre ofensiva turca in nordul Siriei, lansata miercuri, a anuntat ministrul francez al afacerilor europene Amelie de Montchalin, potrivit Reuters, relateaza Agerpres. Intr-o audiere in…

- Ministrul turc de interne, Suleyman Soylu, si ministrul grec pentru migratie, Giorgos Koumoutsako,s au discutat despre politicile migratiei, a relatat agentia de presa de stat Anadolu, adaugand ca lor li s-a alaturat comandantul garzii de coasta a Turciei. Mai tarziu in cursul zilei de joi, ministrul…