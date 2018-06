Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan a dat asigurari ca starea de urgenta – in vigoare de la puciul esuat, in iulie 2016 – va fi ridicata imediat, daca va fi reales in scrutinul de la 24 iunie, relateaza AFP conform News.ro . ”Primul lucru pe care-l vom face, cu voia lui Allah, va fi…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri seara ca primul lucru pe care il va face daca va fi reales in functie pe 24 iunie va fi ridicarea starii de urgenta din Turcia, relateaza joi agentia DPA. ''In cazul in care voi ramane in continuare in functie dupa 24 iunie,…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a cerut miercuri Turciei sa ridice imediat starea de urgenta pentru a garanta credibilitatea alegerilor prezidentiale si legislative anticipate din 24 iunie, relateaza AFP. "Este greu de imaginat cum pot fi organizate…

- Partidul Republican al Poporului (CHP), principala formatiune de opozitie in Turcia, l-a desemnat vineri pe deputatul Muharrem Ince sa-l infrunte pe seful statului Recep Tayyip Erdogan in alegerile prezidentiale anticipate de la 24 iunie, relateaza AFP, conform news.ro.”Cu voia lui Allah si…

- Partidul Republican al Poporului (CHP), principala formatiune de opozitie din Turcia, l-a desemnat vineri pe deputatul Muharrem Ince pentru a-l infrunta pe seful statului Recep Tayyip Erdogan in timpul alegerilor prezidentiale anticipate, care vor avea loc la 24 iunie, informeaza AFP. …

- Consiliul securitatii nationale din Turcia a avizat prelungirea cu inca trei luni a starii de urgenta, introdusa in tara dupa tentativa esuata de puci din 2016, relateaza agentia Reuters. Anuntul a fost facut de catre Consiliul securitatii nationale. Decizia de prelungire a starii de urgenta…

- Principala formatiune de opozitie din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), a organizat luni zeci de mitinguri in intreaga tara pentru a protesta impotriva starii de urgenta, masura in vigoare incepand din iulie 2016, imediat dupa tentativa de lovitura de stat, transmite dpa. …

- Parlamentul Turciei va vota saptamana viitoare asupra prelungirii starii de urgenta cu inca trei luni, relateaza vineri dpa. Postul de televiziune NTV si ziarul pro-guvernamental Sabah au anuntat vineri ca membrii Consiliului National de Securitate si cabinetul de ministri urmeaza sa se reuneasca saptamana…