- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat marti, la New York, ca Turcia va ratifica luna viitoare Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, potrivit AFP. “Intentionam sa prezentam luna viitoare parlamentului pentru ratificare Acordul de la Paris (…) inaintea conferintei ONU privind schimbarile…

- Turcia ia in considerare achizitionarea unui nou lot de sistemul rus de rachete de aparare S-400, in ciuda faptului ca afacerea este un punct sensibil in relatia cu SUA, aliate in cadrul NATO, relateaza DPA. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca nu are "nicio rezerva" in…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat sambata, in cadrul unei convorbiri telefonice cu cancelarul german Angela Merkel, ca tara sa nu va putea suporta povara unui val suplimentar de migranti din Afganistan, informeaza Agerpres , care preia AFP. Recep Erdogan a sustinut ca un nou val migratoriu…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat luni la incheierea unui acord care sa se ridice "la inaltimea urgentei" la Conferinta ONU privind schimbarile climatice (COP26) ce va avea loc in noiembrie la Glasgow, dupa raportul in care expertii ONU avertizeaza ca incalzirea globala se accelereaza…

- Coaliția LEAF va mobiliza peste 1 miliard de dolari pentru acțiuni climatice;Ecosisteme stabile și biodiversitate ca scut impotriva schimbarilor climatice E.ON se angajeaza activ pentru protecția climei și este prima companie energetica care se alatura coaliției LEAF (Reducerea emisiilor prin accelerarea…

- Viata pe Terra, asa cum o stim noi, va fi inevitabil transformata de schimbarile climatice atunci cand copiii nascuti in 2021 vor implini 30 de ani sau chiar mai devreme, avertizeaza un proiect de raport al specialistilor de la GIEC (Grupul interguvernamental de experti in evolutia climei, organism…