Erdogan amenință Suedia: „Să-și ia adio de la NATO!” Recep Tayyip Erdogan a criticat protestul de sambata al lui Rasmus Paludan de arderea Coranului, spunand ca a fost o insulta la adresa tuturor, in special a musulmanilor. Președintele Turciei a declarat luni ca Suedia nu ar trebui sa se aștepte la sprijin pentru candidatura sa la NATO, in urma protestelor din weekend de la Stockholm ale unui activist anti-islam și ale unor grupuri pro-kurde, transmite AP. Președintele Recep Tayyip Erdogan a criticat protestul de sambata al lui Rasmus Paludan de arderea Coranului, spunand ca a fost o insulta la adresa tuturor, in special a musulmanilor. El a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, il va primi pe 4 noiembrie pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru a discuta ratificarea aderarii Suediei si Finlandei la alianta, a declarat vineri agentiei France Presse un inalt oficial turc. Aceeasi sursa, care a cerut sa nu ii fie dezvaluita…

