Erdogan amenință SUA cu sancțiuni: Nu suntem un stat tribal! BUCUREȘTI, 21 dec – Sputnik. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, amenința cu introducerea sancțiunilor impotriva SUA, in cazul in care Washingtonul va adopta masuri restrictive in raport cu țara lui in legatura cu achiziționarea sistemelor rusești de aparare antiaeriana S-400. “Impotriva sancțiunilor lor, desigur, vor exista sancțiuni de raspuns. Nu suntem un popor care poate fi legat de maini și de picioare. O spun permanent: nu suntem un stat tribal”, a spus Erdogan jurnaliștilor turci in timpul unei vizite in Malaezia. “Impotriva sancțiunilor lor, desigur, vor exista sancțiuni de raspuns. Nu suntem un popor care poate fi legat de maini și de picioare. O spun permanent: nu suntem un stat tribal”, a spus Erdogan jurnaliștilor turci in timpul unei vizite in Malaezia. “Sa faca orice in legatura cu S-400 sau F-35 – toate discuțiile… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

