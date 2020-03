Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a anuntat ca a lansat o ofensiva militara impotriva regimului lui Bashar al-Assad in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, ca raspuns la atacurile din aceasta saptamana care au adus pierderi grele Ankarei, relateaza AFP. "Operatiunea 'Scutul de Primavara', declansata dupa atacul josnic…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin „sa opreasca“ regimul condus de Bashar al-Assad din ofensiva lansata asupra Idlib, ultimul bastion rebel din teritoriul sirian. Moscova are alte intentii.

- O delegație rusa va ajunge sambata in Turcia pentru discuții care urmaresc sa opreasca ofensiva guvernului sirian și sa impiedice o catastrofa umanitara in regiunea Idlib, a Siriei, a declarat vineri ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, potrivit Reuters.Cavusoglu a repetat ca Turcia va face…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut luni Rusiei "sa-si asume obligatiile" in provincia siriana Idlib, unde mai multi soldati turci au fost ucisi intr-un bombardament al regimului Bashar al-Assad, sprijinit de Moscova, informeaza AFP. "Speram ca fiecare isi va asuma obligatiile sale in cadrul…

- Fortele turce au atacat 54 de tinte din regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei, si a "neutralizat" 76 de soldati ai regimului de la Damasc, a anuntat ministrul Apararii de la Ankara, potrivit Haaretz.Atacul vine dupa ce luni Turcia a anuntat ca bombardamente siriene au ucis 5 soldati in Idlib. Ulterior,…

- Turcia ar putea lansa o noua operațiune militara in provincia Idlib, aflata in nord-vestul Siriei, daca situația nu va fi rezolvata in curand, a avertizat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, poteivit Mediafax.Forțele armate ale președintelui sirian…

- ”Un armistitiu a fost instituit in zona de dezescaladare de la Idleb, conform unui acord cu partea turca” incepand de joi de la ora 11.00, a anuntat joi seara intr-un comunicat Centrul rus pentru Reconciliere in Siria, fara sa faca alte precizari.In pofida unui armistitiu anuntat in august,…

- Turcia gazduieste in prezent aproximativ 3.7 milioane de refugiati sirieni, cea mai mare populatie de refugiati din lume, si se teme de un nou val de refugiati din regiunea Idlib, unde circa 3 milioane de sirieni traiesc in ultimul teritoriu important controlat der rebeli. Fortele siriene si ruse au…