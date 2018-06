Erdogan ameninţă cu Al Treilea Război Mondial Erdogan a criticat in termeni duri decizia Austriei și a lansat și o amenințare voalata. "Aceste masuri luate de premierul austriac duc, ma tem, catre un razboi mondial intre cruce și semiluna", a declarat președintele turc. "Spun ca ne vor expulza oamenii religioși din Austria. Credeți ca nu vom reacționa daca vor face asta? Asta inseamna ca va trebui sa luam masuri", a continuat el. Guvernul austriac, din care face parte si extrema dreapta, va inchide sapte moschei finantate de Turcia. Decizia, care a infuriat autoritatile de la Ankara, este doar inceputul, au promis… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

