Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri seara ca primul lucru pe care il va face daca va fi reales in functie pe 24 iunie va fi ridicarea starii de urgenta din Turcia, relateaza joi agentia DPA.



''In cazul in care voi ramane in continuare in functie dupa 24 iunie, cu voia lui Allah, prima noastra sarcina va fi ridicarea starii de urgenta'', a declarat Erdogan intr-un interviu la televiziunea 24 TV, referindu-se la data alegerilor prezidentiale si parlamentare din Turcia.



Starea de urgenta a fost impusa in Turcia dupa tentativa esuata de…