- O oficialitate ucraineana de rang inalt a respins marti sugestia Turcia ca Ucraina sa-si atenueze pozitia fata de relansarea acordului privind transportul de cereale pe Marea Neagra, afirmand ca Kievul nu va sustine o relaxare a sanctiunilor contra Moscovei sau o politica ”impaciuitoare”, transmite…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina ca a incercat sa atace gazoductele care trec prin Marea Neagra, pentru a submina livrarile de gaz rusesc catre Turcia, informeaza dpa, transmite AGERPRES . „Au fost intreprinse tentative de a ataca gazoductele TurkStream si Blue Stream, prin care este…

- Reprezentanți ai Statelor Unite se vor intalni in urmatoarele saptamani cu cei ai Romaniei și Republicii Moldova pentru a discuta despre creșterea exportului de cereale din Ucraina pe Dunare, a declarat un oficial al Departamentului de Stat de la Washington, sub protecția anonimatului, relateaza agenția…

- Seful politicii externe a UE, Josep Borrell, a scris luni tarilor in curs de dezvoltare si tarilor din Grupul celor 20 pentru a le indemna sa vorbeasca “cu o voce clara si unitara” pentru a determina Moscova sa revina la acordul care a permis exportul sigur de cereale ucrainene pe Marea Neagra si sa…

- ”Avand in vedere nevoile de hrana ale tarilor celor mai nevoiase, optiuni sunt in curs de elaborare pentru a permite livrari de cereale rusesti (…). Exista o vointa de cooperare in domeniu cu Turcia”, anunta intr-un comunicat Kremlinul, rezumand continutul declaratiilor lui Vladimir Putin. REFUZ DE…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan i-a cerut miercuri, 2 august, omologului sau rus Vladimir Putin sa nu escaladeze tensiunile, dupa ce Moscova a lovit instalații vitale pentru transporturile de cereale din Ucraina, transmite agenția AFP. Erdogan i-a spus lui Putin, in timpul unei convorbiri…

- Vorbind inainte de reuniunea ministrilor de externe din Uniunea Europeana care are loc la Bruxelles, Annalena Baerbock a acuzat Rusia de santaj si de incercarea de a folosi cerealele ca arma in detrimentul celor mai saraci oameni din lume. “Sute de mii de oameni, ca sa nu spunem milioane, au nevoie…

- Presedintele rus Vladimir Putin este „de acord cu mine” in privinta prelungirii acordului privind exportul de cereale prin Marea Neagra, a afirmat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP. „Ne pregatim sa-l primim pe dl Putin in august si suntem de acord cu extinderea coridorului cerealelor…