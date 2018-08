Erdogan afirmă că Turcia are nevoie de sisteme de apărare ruseşti S-400 Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat vineri ca Turcia are nevoie de sisteme de aparare antiaeriene rusesti S-400 si ca le va procura cat mai curand posibil, declaratie ce survine pe fondul unor tensiuni cu Washingtonul, care ameninta cu blocarea livrarii de avioane de lupta catre Ankara, relateaza Reuters si AFP.



''Turcia are nevoie de sisteme S-400. Acordul in legatura cu acest subiect este incheiat si, cu voia Domnului, noi le vom obtine in cel mai scurt timp posibil'', a afirmat Erdogan in cadrul unei ceremonii cu caracter militar.



Aceste…

Sursa articol: agerpres.ro

