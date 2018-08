Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan le-a cerut turcilor sa isi vanda aurul si dolarii americani in sprijinul monedei tarii, care s-a prabușit, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat dublarea taxelor pentru importurile de metale din Turcia, relateaza Reuters. Lira turcească s-a depreciat…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a respins preocuparile legate de deprecierea lirei, indemnandu-i pe turci sa ''nu-si faca griji'', declaratie ce survine in contextul in care moneda nationala a inregistrat scaderi record in ultimele saptamani pe fondul unei crize diplomatice cu SUA, relateaza Reuters,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu au convenit, in cadrul unei intalniri vineri la Singapore, sa incerce in continuare sa rezolve problemele dintre cele doua tari, a anuntat Departamentul de Stat al SUA, relateaza agentia Reuters, potrivit Agerpres.…

- O instanta din Turcia a respins marti cererea pastorului american Andrew Brunson de a fi eliberat din arestul la domiciliu pe durata procesului in care este acuzat de terorism, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Brunson a fost eliberat din inchisoare saptamana trecuta, dupa un an si…

- Informatiile potrivit carora o femeie cu cetatenie turca arestata in Israel a fost eliberata ca urmare a unei intelegeri cu Statele Unite in schimbul eliberarii pastorului american Andrew Brunson din Turcia sunt "complet nefondate", a declarat vineri un responsabil turc, relateaza Reuters. …

- Declarația a fost facuta vineri de un oficial israelian, dupa ce cotidianul Washington Post a informat ca decizia face parte dintr-o incercare esuata a Casei Albe de a obtine din partea Ankarei eliberarea unui detinut american, relateaza Reuters. Israelul a expulzat-o pe Ebru Ozkan pe 15 iulie,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, ameninta ca va impune importante sanctiuni impotriva Turciei pentru detentia indelungata a pastorului Andrew Brunso, daca acesta nu este eliberat din arestul la domiciliu. In replica, purtatorul de cuvant al lui Recep Erdogan spune ca SUA trebuie sa inteleaga ca nu poate…