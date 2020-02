Stiri pe aceeasi tema

- Recep Tayyip Erdogan a declarat sambata ca a somat Rusia, intr-o discutie telefonica din urma cu o zi cu omologul sau Vladimir Putin, sa 'se dea din drumul sau' din Siria si sa lase armata turca sa se confrunte singura cu fortele Damascului, transmit AFP si Reuters potrivit Agerpres. 'I-am spus dlui…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca nu exista inca un acord complet asupra desfasurarii unui summit propus pe 5 martie cu Rusia, Franta si Germania privind conflictul din provincia siriana Idlib, dar ca el s-ar putea sa se intalneasca cu presedintele rus Vladimir Putin la aceasta…

- Turcia ar putea lansa o noua operațiune militara in provincia Idlib, aflata in nord-vestul Siriei, daca situația nu va fi rezolvata in curand, a avertizat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, poteivit Mediafax.Forțele armate ale președintelui sirian…

- Presedintii turc Recep Tayyip Erdogan si rus Vladimir Putin indeamna la un armistitiu in Libia incepand de la miezul noptii de 12 ianuarie, a anuntat miercuri ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Intr-un comunicat comun, cele doua tari indeamna toti…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au lansat miercuri un apel la incetarea focului in Libia incepand cu 12 ianuarie si totodata au indemnat 'toate partile sa actioneze cu retinere'pentru a se pune capat escaladarii tensiunilor intre SUA si Iran, potrivit unei…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au inaugurat miercuri gazoductul TurkStream, care simbolizeaza apropierea lor si care va transporta in Turcia si in Europa gaze naturale extrase din Rusia, relateaza AFP, potrivit news.ro.In cadrul unei ceremonii foarte…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat prin telefon, luni, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, despre cooperarea in combaterea terorismului si modalitatile de control al armamentului, anunta Casa Alba, conform agentiei de presa Reuters, anunța MEDIAFAX.Vladimir Putin l-a sunat pe…

- Fortele guvernamentale ucrainene si separatistii pro-rusi din estul Ucrainei au inceput schimbul de prizonieri in urma caruia toti prizonierii ramasi dupa cinci ani de conflict vor reveni acasa, a anuntat duminica biroul presedintiei tarii, transmite Reuters potrivit news.roAcordul a fost…