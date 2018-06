Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat marti ca 200.000 de sirieni s-au intors in regiunile din nordul Siriei controlate de fortele turce, dupa criticile venite din partea contracandidatilor sai in alegeri in legatura cu milioanele de sirieni care s-au refugiat in Turcia, relateaza Reuters. Mai mult de 3,5 milioane de refugiati sirieni care au fugit de conflictul din tara lor traiesc in Turcia, iar unii cetateni turci considera prezenta lor o povara economica si o amenintare pentru locurile lor de munca. Erdogan a afirmat ca numerosi refugiati s-au intors deja in regiunile Afrin si…