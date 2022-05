Stiri pe aceeasi tema

- Intrarea Finlandei si Suediei in NATO ar fi o "eroare", asa cum a fost si aderarea Greciei la Alianta Nord-Atlantica, a declarat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP. Seful statului turc a explicat in fata presei ca "nu vrea sa se repete aceeasi eroare ca cea comisa prin aderarea…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat Stockholm și Helsinki ca adapostesc „teroriști PKK”, in contextul in care Suedia și Finlanda, urmeaza sa anunțe in curand aderarea lor la NATO. Aderarea Finlandei și Suediei la NATO ar fi o „greșeala”, ca și cea a aderarii Greciei la tratatul Alianței…

- Flota rusa in Marea Baltica a inceput joi manevre navale pentru a studia capacitatile NATO in aceasta regiune chiar in ziua in care Finlanda si-a anuntat decizia de a adera la Alianta Nord-Atlantica, transmite EFE, preluata de Agerpres. Oficialii rusi se vor familiariza cu „particularitatile” situatiei…

- Finlanda și Suedia iși vor exprima impreuna dorința de a adera la NATO in luna mai, au informat luni ziarele tabloide Iltalehti din Finlanda și Expressen din Suedia, citand surse apropiate subiectului, relateaza Reuters. Potrivit surselor citate, ambele țari vor anunța ca vor aplica pentru a adera la…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca vrea sa-i ceara omologului sau rus Vladimir Putin sa fie „artizanul pacii” in Ucraina, intr-o convorbire telefonica care ar urma sa aiba loc zilele urmatoare, potrivit presei turce, citata de AFP. Erdogan a declarat presei, la intoarcerea de la summitul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat miercuri, la Paris, la invitatia Presedintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, la o reuniune informala privind situatia de securitate din Sahel. Seful statului a subliniat necesitatea mentinerii unitatii si coordonarii, inclusiv cu partenerii…