Erdogan acuza tactici de razboi psihologic si avertizeaza SUA ca vor pierde un aliat puternic

Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca tara sa nu se va lasa intimidata de Statele Unite si nu va face niciun pas inapoi in fata sanctiunilor pregatite de Washington, in urma scandalului legat de retinerea unor cetateni americani in Turcia.



" (Statele Unite) nu pot determina Turcia sa faca un pas inapoi prin intermediul sanctiunilor", a declarat Erdogan, la incheierea unei vizite in Zambia, inainte sa revina la Ankara, informeaza cotidianul turc Hurryet Daily News.



Replica lui Erdogan vine dupa ce presedintele american Donald Trump, vicepresedintele Mike…