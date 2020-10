Stiri pe aceeasi tema

- Turcia îi va da Greciei „replica pe care aceasta o merita” în Mediterana de Est, a declarat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, dupa ce trimiterea de catre Ankara a unei nave de explorare gaziere în apele revendicate de Atena suscita tensiuni, informeaza AFP…

- Migrația unor astfel de „specialiști” in Caucazul de Sud promite o extindere a zonei de lupta și tranziția amenințarilor teroriste intr-o forma cronica de ostilitați, conform scenariului „afgan”, „libian” sau „sirian”. © Sputnik / Mikhail VoskresenskiyCriza din Karabah devine o problema internaționalaDirectorul…

- Militantii islamisti care participa la conflictul din Nagorno-Karabah sunt o amenintare la adresa securitatii Rusiei, avertizeaza Serviciul rus de Informatii Externe (SVR), in timp ce Siria atribuie Turciei vina pentru aceasta criza, dar Ankara respinge acuzatiile, anunța MEDIAFAX.Serghei…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, care a denuntat ingerinta unor grupuri jihadiste in conflictul din Nagorno-Karabah, ii va telefona omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, pentru a-i cere "explicatii", a anuntat el vineri, indemnind NATO "sa priveasca in fata" actiunile Ankarei, membru al aliantei,…

- Presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Robert Spano, a facut apel joi la Ankara sa puna in aplicare deciziile Curtii, in cadrul unei vizite in Turcia care atrage critici din cauza incalcarilor asupra drepturilor omului de care este acuzat regimul turc, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.In…

