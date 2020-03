Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat luni autoritatile grecesti ca au ucis doi migranti care incercau sa treaca frontiera intre Turcia si Grecia unde sunt masate mai multe mii de persoane care vor sa ajunga in Europa, relateaza AFP. "Astazi, militarii greci au ucis doi migranti si au ranit unul grav", a declarat Recep Tayyip Erdogan in cadrul unei conferinte de presa de la Ankara. Mai devreme in cursul zilei de luni, Atena a dezmintit acuzatii potrivit carora fortele sale au ucis un migrant, noteaza France Presse. Cu acelasi prilej, presedintele turc a spus ca a refuzat un ajutor european…