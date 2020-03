Stiri pe aceeasi tema

Aproximativ 13.000 de migranti s-au deplasat la frontiera dintre Turcia si Grecia in urma amenintarilor presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan ca ii va lasa sa iasa din tara pe refugiatii care vor sa ajunga in Europa, a anuntat sambata ONU, potrivit AFP, conform Agerpres.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca 18.000 de migranti au trecut granita spre Europa, dupa ce tara sa le-a premis sa plece, relateaza BBC. Numarul va ajunge la 25.000 pana la 30.000 in zilele urmatoare. Turcia nu mai poate face fata numarului mare de oameni care fug din cauza razboiului…

- Recep Erdogan acuza UE lasa singura Turcia sa aiba grija de migranți și anunța ca șara sa va lasa granițele deschise pentru ca aceștia sa ajunga în Europa. „Nu vom închide portile în perioada urmatoare si acest lucru va continua. De ce? Uniunea Europeana trebuie sa-si…

- Sute de refugiati au ajuns la granitele Turciei cu Bulgaria si Grecia, dupa ce administratia de la Ankara a anuntat ca nu va mai impiedica refugiatii sirieni sa ajunga in Europa. The post Asaltul refugiaților: Grecia si Bulgaria intaresc paza la frontiera cu Turcia appeared first on Renasterea banateana…

- Grecia a declarat sambata ca este decisa sa mentina vigilenta la granita cu Turcia si sa impiedice intrarile ilegale in Uniunea Europeana, dupa ce Ankara a permis unui mare numar de migranti sa ajunga in zona de frontiera, transmite dpa. 'In tot cursul noptii, fortele de securitate…

- Grecia a anuntat vineri ca si-a intarit patrulele la frontiera cu Turcia, dupa anuntul acesteia ca nu ii va impiedica pe migranti sa ajunga in Europa, transmite AFP. Totodata, premierul Boiko Borisov a informat ca Bulgaria isi sporeste controalele la frontiera cu Turcia, potrivit Reuters. "Avem informatii…

