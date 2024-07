Stiri pe aceeasi tema

- Vii dezbateri in Turcia dupa ce Recep Tayyip Erdogan a palmuit un copil care a refuzat sa i sarute mana intinsa.Incidentul a avut loc sambata, in timpul unei ceremonii de inaugurare a unor case construite in cadrul unui proiect de transformare urbana din provincia Rize, din nordul tarii, unde s a nascut…

- Un incident controversat a zguduit Turcia dupa ce președintele Recep Tayyip Erdogan a palmuit ușor un copil care a refuzat sa-i sarute mana, un gest tradițional de respect in cultura musulmana. Incidentul s-a petrecut sambata, in timpul unei ceremonii de inaugurare a unor case construite in cadrul unui…

- Presedintele Turciei Recep Erdogan plesnește un copil care refuza sa-i sarute mana. Potrivit Le Figaro, Erdogan a fost aspru criticat dupa ce a palmuit un copil care a refuzat sa-i sarute mana intinsa. Incidentul a avut loc sambata, 27 iulie, in timpul unei ceremonii de inaugurare a caselor reconstruite…

- Gest controversat al președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, in cadrul unei ceremonii de inaugurare a unor locuințe construite in provincia nordica Rize. Pe rețelele de socializare circula un material video in care șeful statului turc este surprins in timp ce palmuiește un copil.

- Vii dezbateri in Turcia dupa ce Recep Tayyip Erdogan a palmuit un copil care a refuzat sa-i sarute mana intinsa. Incidentul a avut loc sambata, in timpul unei ceremonii de inaugurare a unor case construite in cadrul unui proiect de transformare urbana din provincia Rize, din nordul tarii, unde s-a nascut…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a palmuit un copil care a refuzat sa-i pupe mana, potrivit imaginilor care circula pe rețelele de socializare.Incidentul a avut loc sambata, 27 iulie, in timpul unei ceremonii de inaugurare a unor case construite in cadrul unui proiect de transformare urbana din…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a palmuit un copil care nu i-a sarutat mana (cum este tradiția) la o ceremonie de predare a cheilor apartamentului locuitorilor afectați de cutremur din orașul sau natal, Rize, transmite presa romana .

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a decretat luni o zi de doliu național dupa moartea președintelui iranian Ebrahim Raisi intr-un accident de elicopter, relateaza AFP, citata de Agerpres. „In timpul ședinței de guvern, am decis sa declaram o zi de doliu național in țara noastra pentru a impartași…