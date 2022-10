Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și-a reiterat joi apelurile pentru incetarea razboiului din Ucraina, in timp ce vorbea la o conferința in Kazahstan la care participa și președintele rus Vladimir Putin, scrie Reuters, potrivit stiripesurse.ro . „Fiecare dintre noi simte impactul regional și global al crizei din Ucraina … In pofida acestor dificultați, prioritatea noastra este sa punem capat varsarii de sange cat mai curand posibil”, a declarat Erdogan intr-un discurs. Erdogan cere oprirea razboiului din Ucraina la summitul asiatic, apoi se va intalni cu Putin pentru a discuta in marja acestei…