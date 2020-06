Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Recep Erdogan a închis marți o universitate cofondata de unul din foștii sai prim-miniștri, Ahmet Davutoglu, care ulterior și-a fondat propriul partid, relateaza AFP.„S-a decis retragerea autorizației Universitații Sehir”, stipuleaza un decret semnat de Erdogan…

- Presedintele belarus, Alexander Lukasenko, a acuzat vineri Moscova si Occidentul sa incearca sa-i destabilizeze tara. Declaratia intervine la o zi dupa arestarea unui adversar politic pe fondul unei campanii ce-i vizeaza pe potentialii sai rivali la alegerile prezidentiale din august, transmite France…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut miercuri ca Parlamentul trebuie sa aprobe, pana pe 21 iunie, o lege care sa prevada atat prelungirea mandatului alesilor locali, cat si data alegerilor, in conformitate cu decizia Curtii Constitutionale. El a adaugat, intr-o postare pe Facebook,…

- Statele Unite au depasit, miercuri, pragul de 100.000 de morti inregistrate din cauza noului coronavirus, un bilant net superior celorlalte tari ale lumii, potrivit Universitatii Johns Hopkins. SUA au inregistrat pana prezent circa 1,7 milioane de cazuri de COVID-19, dintre care aproape 385.000…

- CHIȘINAU, 25 mai - Sputnik. Igor Dodon a venit cu o reacție la adresarea unui grup de inițiativă format din foşti judecători constituționali şi savanți notorii în domeniul dreptului catre președintele țarii. Semnatarii adresarii, 17 personalități, fac apel către toate ramurile puterilor…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ieri, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca „Guvernul lasa fara bani autoritațile locale in plina pandemie!”: „Asta inseamna ca cel tarziu in iunie-iulie spitalele vor intra in colaps, iar copiii din centrele de plasament vor ramane fara…

- Faza a treia a testelor realizate de Universitatea din Chicago pe baza medicamentului Remdesivir a aratat rezultate promițatoare in tratarea Covid-19. Marea majoritate a pacienților s-au recuperat rapid, scazindu-le febra și reușind sa scape de problemele respiratorii, fiind externați in mai puțin de…

- Președintele ALDE Campia Turzii, Avram Gal, a realizat astazi un "live" pe pagina sa de Facebook, de pe Aeroportul International "Henri Coanda" din București, acolo unde a participat la descarcarea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!