Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a inaugurat vineri o moschee in piata Taksim din Istanbul, prima ridicata in acest loc emblematic unde in urma cu exact opt ani incepeau manifestatiile care au facut sa se clatine guvernul sau islamo-conservator, transmite AFP. Semn al entuziasmului declansat de…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat sambata ''terte parti'' ca se amesteca in problemele Turciei, dupa ce presedintele american Joe Biden a recunoscut oficial genocidul armean, relateaza AFP. ''Nimeni nu are de castigat de pe urma faptului ca dezbaterile - care ar trebui tinute…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat sâmbata „terțe parți” ca s-au amestecat în afacerile Turciei, dupa ce președintele american Joe Biden a recunoscut genocidul armean, potrivit AFP."Nimeni nu profita de faptul ca dezbaterile - care ar trebui ținute de…

- "Minciuni" și "tradare": președintele turc Recep Tayyip Erdogan a aparat, miercuri, utilizarea de catre Banca Centrala a rezervelor sale în valuta pentru a sprijini economia, respingând întrebarile din partea opoziției care solicita tragerea la raspundere, potrivit…

- Liderii Uniunii Europene (UE) aflati in vizita in Turcia pentru relansarea relatiilor bilaterale si-au exprimat marti preocuparile privind situatia drepturilor omului in aceasta tara, in cadrul unei intrevederi cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la Istanbul, relateaza AFP si Reuters. Intr-o…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a justificat miercuri decizia sa de a retrage Turcia din Conventia de la Istanbul impotriva violentei de gen prin faptul ca aceasta atenteaza contra ''credintelor si culturii'' tarii sale si a devenit un mijloc pentru ''distrugerea conceptului de familie'',…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a justificat miercuri decizia sa de a retrage Turcia din Conventia de la Istanbul impotriva violentei de gen prin faptul ca aceasta este contrara „credintelor si culturii” tarii sale si a devenit un mijloc pentru „distrugerea conceptului de familie”.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a justificat miercuri decizia sa de a retrage Turcia din Conventia de la Istanbul impotriva violentei de gen prin faptul ca aceasta atenteaza contra ''credintelor si culturii'' tarii sale si a devenit un mijloc pentru ''distrugerea conceptului…