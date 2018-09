Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Tayyip Erdogan, a cerut oprirea ostilitatilor in regiunea siriana controlata de rebeli, Idlib si a declarat ca un potential atac al guvernului asupra rebelilor ar putea duce la un masacru, scrie Reuters.Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a informat ca Moscova se opune…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a avertizat pe omologul sau sirian Bashar al-Assad si pe aliatii sai din Iran si Rusia sa nu intreprinda un atac in provincia Idlib din Siria, afirmand ca sute de mii de persoane ar putea fi ucise, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza sambata o vizita in Germania, unde se intalneste cu cancelarul Angela Merkel pentru a discuta despre conflictele din Siria si Ucraina, a anuntat luni Guvernul german, relateaza AFP. Cei doi lideri urmeaza sa se intalneasca la ora 16.00 GMT (19.00, ora Romaniei)…

- Președintele rus Vladimir Putin a discutat telefonic vineri cu omologul sau turc Tayyip Erdogan despre relațiile comerciale dintre cele doua țari și mai multe probleme de interes internațional, au transmis autoritațile de la Kremlin, relateaza Reuters, preluata de mediafax. Liderii au discutat…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a respins preocuparile legate de deprecierea lirei, indemnandu-i pe turci sa ”nu-si faca griji”, declaratie ce survine in contextul in care moneda nationala a inregistrat scaderi record in ultimele saptamani pe fondul unei crize diplomatice cu SUA, relateaza Reuters,…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat vineri ca va apara Turcia de atacurile economice și ca cel mai bun raspuns la provocarile aduse țarii sunt creșterea producției, a exporturilor și a numarului locurilor de munca, relateaza Reuters, preluata de mediafax. Declarațiile președintelui…

- Președintele turc, Tayyip Erdogan, a declarat victoria in alegerile de duminica, citand ceea ce a spus ca ar fi un mandat public pentru el și pentru alianța condusa de partidul sau de guvernamant, AK Party, relateaza Reuters.